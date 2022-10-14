Розслідування справи хабарництва Михайла Дзюдзя тривало 2,5 роки

Вищий антикорупційний суд України засудив на 6 років колишнього начальника міжрегіонального управління Мін’юсту та депутата Львівської обласної ради Михайла Дзюдзя. Колегія суддів визнала винуватим у хабарництві колишнього начальника Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації (ч. 3 ст. 368 ККУ). Про це у п’ятницю, 14 жовтня, повідомили на сайті суду.

Стаття, за якою підозрюваному висували обвинувачення, передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі.

«Суд призначив йому покарання у виді 6 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій на строк 3 роки, та з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна», – зазначено у повідомленні ВАКС.

Вирок можна оскаржити впродовж 30 днів в апеляції. Якщо її не буде подано, вирок набере законної сили.

У повідомленні суду не вказане прізвище засудженого, але журналіст-розслідувач Олег Новіков стверджує, що це 65-річний депутат Львівської облради від партії «Європейська солідарність» Михайло Дзюдзь.

Нагадаємо, що його затримали на хабарі 11 березня 2020 року під час спільної операції САП, НАБУ та СБУ. Тоді міністр юстиції Денис Малюська стверджував, що Дзюдзь взяв хабар 1000 доларів від одного з підлеглих. Про готовність взяти Михайла Дзюдзя на поруки заявляли нардеп від «Європейської солідарності» Андрій Лопушанський та тодішній голова Львівської облради, представник цієї ж партії, Олександр Ганущин. Проте суд обрав головному тюремнику Львівщини запобіжний захід у вигляді застави у 630 тис. грн, а потім зменшив її в 15 разів – до 42 тис. грн, які він і сплатив.

Додамо, що у 2020 році Михайло Дзюдзь потрапив у виборчий список «Європейської солідарності» уже після затримання його на хабарі. До того він 10 років очолював пенітенціарну службу Львівщини, а раніше працював начальником управління Державної служби охорони при ГУ МВСУ у Львівській області.