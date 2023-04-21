66-річний Михайло Дзюдзь є депутатом Львівської облради від «Європейської солідарності»

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду зменшила на рік (з шести до п’яти років) тюремне покарання для екс-начальника Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Мін'юсту, депутата Львівської облради від «Європейської солідарності» Михайла Дзюдзя.

Як повідомила у п'ятницю, 21 квітня, Апеляційна палата ВАКС, за результатами розгляду колегія суддів частково задовольнила апеляційну скаргу захисників Михайла Дзюдзя, «виключивши з вироку ВАКС висновок про наявність у діях обвинуваченого кваліфікуючої ознаки ч. 3 ст. 368 КК України – вимагання неправомірної вигоди».

«Апеляційна палата ВАКС змінила призначене екс-начальнику Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України основне покарання на п’ять років позбавлення волі», – йдеться в повідомленні апеляційного суду.

Колишній головний тюремник Львівщини, 66-річний депутат Львівської облради Михайло Дзюдзь засуджений за вимагання та отримання хабарів (ч. 3 ст. 368 ККУ) від підпорядкованих йому керівників тюремних установ. Хабарі від підлеглих призначалися для уникнення перевірок з дотримання режиму відбування покарань ув’язненими та контролю господарської діяльності. Михайла Дзюдзя затримали у березні 2020 року під час отримання одного із траншів хабара від підлеглого у сумі 1 тис. доларів.

Вироком Вищого антикорупціного суду від 14 жовтня 2022 року йому присудили шість років позбавлення волі з позбавленням права обіймати керівні посади на три роки та з конфіскацією всього майна.