Ігоря Тимочка затримали на хабарі 2 тис. євро 19 вересня

Підозрюваний у хабарництві тепер вже колишній начальник Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Мін’юсту 52-річний Ігор Тимочко сплатив 2 млн грн застави та вийшов з СІЗО.

Як розповіли ZAXID.NET у теруправлінні ДБР Львівщини, 23 вересня за затриманого начальника управління внесли заставу, після чого він покинув СІЗО. Тобто, він провів у слідчому ізоляторі чотири дні. Першим про те, що Ігор Тимочко покинув СІЗО повідомило видання LvivMedia.

Нагадаємо, начальника Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Ігоря Тимочка затримали на хабарі 19 вересня. За версією правоохоронців, він налагодив схему отримання хабарів з компанії, що працює на території підконтрольної йому установи. Під час отримання чергового траншу у розмірі 2 тис. євро його затримали. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю сплати застави у 2 млн грн. Також його звільнили з роботи.

52-річний Ігор Тимочко очолював управління з листопада 2022 року, замінивши на посаді засудженого за хабарництво попереднього начальника Михайла Дзюдзя.