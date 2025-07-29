Станом на кінець липня правоохоронці повідомили про підозри п’ятьом співробітникам Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). Троє детективів отримали підозру за участь у ДТП у 2021-2023 роках, ще двоє – за державну зраду. Про це у вівторок, 29 липня, розповіли в Офісі генерального прокурора на запит «Слідства.Інфо».

Журналісти пригадують, що вранці 21 липня Служба безпеки та Офіс генерального прокурора провели обшуки щодо 15 працівників НАБУ. Слідчі дії проводились без ухвал суду.

Зрештою двох співробітників НАБУ взяли під варту на 60 діб за підозрою у державній зраді та шпигунстві. Ще троє перебувають під особистим зобов’язанням чи домашнім арештом за участь у ДТП.

Так, правоохоронці підозрюють трьох співробітників НАБУ у порушеннях правил безпеки дорожнього руху, що призвели до тяжких або середніх ушкоджень двох жінок і чоловіка. За даними НАБУ, дві ДТП стались у 2021 році, а третя – у 2023 році. Бюро повідомляє, що співробітники не використовували службове становище для уникнення відповідальності за свої вчинки.

Ще два співробітники НАБУ отримали підозри у державній зраді.

«21 липня 2025 року одному працівнику НАБУ повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 (пособництво державі-агресорці, — ред.), ч. 3 ст. 362 КК України. Надалі, 22 липня 2025 підозрюваному обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою терміном на 60 днів. (…) Під час здійснення досудового розслідування у … кримінальному провадженні 21 липня 2025 року повідомлено про підозру одному працівнику НАБУ за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України (підготовка до співпраці з іноземною спецслужбою, — ред.). 22 липня 2025 року підозрюваному обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на строк 60 днів», – ідеться у відповіді на запит.

Зокрема, СБУ та Офіс генпрокурора оголосили про підозру детективу НАБУ Руслану Магамедрасулову, який нібито брав участь у продажі партій технічної коноплі свого батька-бізнесмена у Дагестан. СБУ також оприлюднила уривки розмови, на якій посадовець НАБУ нібито говорить про російську республіку Дагестан.

Однак у Центрі протидії корупції вважають, що на записах Руслан Магамедрасулов говорить не про Дагестан, а про Узбекистан, і СБУ «переплутали республіку РФ з країною».

Суд відправив під варту до 16 вересня батька Руслана Магамедрасулова – Сентября Магамедрасулова. Чоловік має російське громадянство, про яке детектив НАБУ не повідомив під час оформлення допуску до державної таємниці, чим порушив закон.

Окрім цього, Руслана Магамедрасулова підозрюють у тісних зв’язках з агентом ФСБ, народним депутатом від нині забороненої партії «ОПЗЖ» Федором Христенком, який також має заочну підозру у держзраді й нині перебуває закордоном. За матеріалами справи, парламентар був топовим агентом російської ФСБ і відповідав за посилення російського впливу на Національне антикорупційне бюро України.

Другий співробітник НАБУ, який отримав підозру 21 липня, – Віктор Гусаров. Гусарова підозрюють в шпигунстві на користь Росії. Дії детектива нібито координував Дмитро Іванцов – заступник керівника охорони Януковича, який у лютому 2014 року допомагав президенту-втікачу перебратися до Росії, а сам залишився у Криму.

СБУ каже, що Гусаров щонайменше 60 разів передавав Іванцову інформацію з обмеженим доступом про співробітників українських правоохоронних органів із закритих баз. За скоєне йому загрожує до 15 років тюрми.

«Загалом правоохоронці провели понад 80 обшуків у детективів НАБУ, про які керівник СБУ Василь Малюк казав як про необхідні рішення, аби фігуранти “швидко не змінили гаджети та не “скинули” телефони”. Вилучено техніку, деякі непричетні до затримання детективи отримали травми під час дій правоохоронців», – додає «Слідство.Інфо».

Нагадаємо, після масштабних обшуків у НАБУ, 22 липня Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №12414, який надає генеральному прокурору повноваження впливати на діяльність антикорупційних органів та фактично ліквідує незалежність НАБУ і САП. Попри протести у низці міст України, Володимир Зеленський таки підписав документ.

Опісля президент запевнив, що антикорупційна система продовжить працювати, але «без російських впливів». На тлі протестів Зеленський анонсував законопроєкт, який має гарантувати незалежність антикорупційних інституцій.

24 липня у Верховній Раді України зареєстрували новий законопроєкт №13531, який передбачає скасування положень скандального закону №12414. Того ж дня Володимир Зеленський погодив текст свого законопроєкту №13533 та вніс його до Верховної Ради. Законопроєкт мають розглянути в четвер, 31 липня.