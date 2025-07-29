У Стрийському парку львів'яни безкоштовно перевірили здоров'я та вакцинувались
Новини Львова від ZAXID.NET за 29 липня
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У вівторок, 29 липня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Судові дебати. У Господарському суді Львівської області відбулося чергове засідання у справі про повернення землі під колишнім ринком «Добробут» містові.
- Турбота про самопочуття. У Стрийському парку львів'яни могли безкоштовно перевірити здоров'я та вакцинуватися від правцю і дифтерії.
- У Львові розпочали ліквідацію масштабного витоку води, який виник на Піскових озерах.
- Реабілітація петанком. Такі заняття для поранених захисників відбуваються у трьох львівських медзакладах.
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