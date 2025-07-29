Гусінь американського білого метелика з'їдає листя плодових дерев та кущів

У Львівському районі вперше зафіксували осередок небезпечного карантинного шкідника – американського білого метелика (Hyphantria cunea Drury), який знищує листя плодових та декоративних дерев і кущів. Фахівці Держпродспоживслужби Львівщини закликають мешканців повідомляти про такі факти, щоб запобігти поширенню небезпечного шкідника територією області.

Як повідомили у головному управлінні Держродспоживслужби Львівщини, вогнище небезпечного шкідника виявили у селищі Дідилів Новояричівської громади. Уражена територія площею 0,325 га. За розпорядженням голови Львівської РДА від 22 липня на цій ділянці запроваджено карантинний режим.

Американський білий метелик – це небезпечний карантинний шкідник, завезений до Європи з Північної Америки. Його гусінь живиться листям понад 300 видів дерев та кущів, зокрема: шовковиці, яблуні, груші, сливи; волоського горіха, вишні, бузку, клена, береста та інших плодових і декоративних рослин.

Ознаки ураження:

павутинні гнізда на гілках дерев;

поява великої кількості біленької або жовтуватої гусені;

обгризання листя – аж до повного його знищення;

швидке утворення нових колоній.

Одна самка відкладає до 2000 яєць, даючи 1-2 покоління за сезон. Без своєчасного втручання шкідник поширюється дуже швидко.

Американський білий метелик зимує у вигляді лялечок у тріщинах кори дерев, будівлях або ґрунті. Навесні з’являються метелики, які активно розмножуються. Гусінь формує щільні павутинні гнізда, завдаючи шкоди зеленій масі дерев. Поширюється через посадковий матеріал, транспорт або вітром.

Американський білий метелик знищує листя плодових дерев та кущів (фото Держпродспоживслужби)

Як боротися зі шкідником?

Допоможуть фізичні методи: обрізка і спалювання гілок із павутинням; санітарна очистка дерев і кущів; регулярне обстеження насаджень.

Також можна застосувати хімічні методи: обробка дерев дозволеними інсектицидами; обприскування здійснюють у ранкові або вечірні години, за безвітряної погоди, під час масового виходу гусені.

У разі виявлення підозрілих павутинних гнізд або гусені на деревах, мешканців закликають негайно звернутися до Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області або органів місцевої влади. Такі заходи необхідні, щоб недопустити поширення шкідника територією області.

Контакти для звернень: 79011, м.Львів, вул. Вітовського, 18; (032) 261 36 90; office@lvivdpss.gov.ua.

Нагадаємо, у травні цього року у Луцькому районі на Волині оголошували карантин через американського білого метелика.