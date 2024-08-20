Знищуйте листя, на якому метелик відклав яйця

Білі метелики з’являються у літню посушливу погоду і пошкоджують майже всі види рослин, що є у вашому саду і на городі. Боротись з ними потрібно одразу, бо шкідники поширюються надто швидко. Як це зробити, пише «Флористікс».

Знищуйте листя, на якому метелик відклав яйця. Вирахувати такі «інкубатори» дуже просто. Листочки з яйцями темніють і скручуються. Гусінь краще збирати вночі чи після дощу, коли шкідниці збираються в групи.

Хімічні препарати проти білого американського метелика: «Хлорофос», «Ентобактерін», «Севін», «Рогор С», «Дурсбан 480», «Карате 050ЕС», «Пірінекс 40».

Народні методи

Провірений засіб для боротьби з гусінню білого американського метелика: вам знадобляться великі бочки чи інші ємності великого об’єму. Бочки ставимо під ураженим деревом на відстані 10 см одна від одної. Наливаємо в бочки воду, на краю кожної розмістіть відрізки гумових шлангів по півтори метри. У спекотні дні гусениць приваблює вологість, що йде від бочок, ви побачите як десятки шкідників будуть дертися на бочки. У пошуках затишного місця для лялькування гусениці залазять у шланги і там за кілька днів перетворюються у лялечку. Ваше завдання – вимити гусениць зі шлангів та знищити.

Ще один спосіб: на дерево треба повісити три літрові банки з квасом. Краще вішати банки так, щоб ви могли легко знімати їх і регулярно виловлювати та нищити гусениць, що попалися у вашу пастку.