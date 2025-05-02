У разі появи гусіні на деревах власники цієї ділянки повинні знищувати шкідників

У Луцькій громаді запровадили карантин через агресивного шкідника – американського білого метелика, який нищить плодові дерева. Власники уражених ділянок повинні самостійно знищувати шкідника. Про це повідомила 2 травня пресслужба Луцької міської ради.

Згідно з розпорядженням Волинської обласної державної адміністрації, карантин поширюється на Луцьк та Луцький район. Його запроваджують через появу американського білого метелика, який об’їдає листки дерев і дуже активно розмножується. Близько шести гнізд шкідника на одному дереві здатні повністю знищити рослину.

«Метелик розвивається у двох генераціях. Літ першого покоління, що перезимувало, відбувається у травні, а другого – у липні-серпні. Шкоди зеленим насадженням завдає гусінь, яка харчується епідермісом листя, скелетуючи його, не залишаючи навіть жилок», – зазначають у Луцькій міськраді.

У разі появи гусіні на деревах власники цієї ділянки повинні знищувати шкідників, обрізати гілки з гніздами та спалювати їх у окремих місцях, а також обробляти інсектицидами. Виловлювати гусінь радять за допомогою феромонних пасток, до яких через специфічний запах активно прилітають метелики. Ще один спосіб – так звані ловчі пояси, які наносять на кору дерев. На засіб, схожий на клей, прилипає гусінь та інші шкідники, згодом вони помирають.

Додамо, що вперше карантин через американського білого метелика на Волині запровадили у м. Рожище в 2019 році. Імовірно, причиною його активного поширення стало потепління. У 2021 році карантин через шкідника оголошували в Луцьку, а у червні 2024 року – у селі Вербка Ковельського району.