У разі появи гусіні на деревах власники цієї ділянки повинні знищувати шкідників

У селі Вербка Ковельського району з 27 червня запровадили карантин через агресивного шкідника – американського білого метелика, який нищить плодові дерева. Про це повідомили у Держпродспоживслужбі Волинської області.

Згідно з розпорядженням Ковельської районної державної адміністрації, карантин поширюється на 267,27 га села. Його запроваджують через появу американського білого метелика, який об’їдає листки дерев та дуже активно розмножується. Близько шести гнізд шкідника на одному дереві здатні повністю знищити рослину.

«Шкідник розвивається у двох поколіннях: перше з’являється у травні, друге у середині липня або на початку серпня. Шкоди зеленим насадженням завдає гусінь, яка харчується епідермісом листя, скелетуючи його, не залишаючи навіть жилок», – зазначають у Держпродспоживслужбі.

У разі появи гусіні на деревах власники цієї ділянки повинні знищувати шкідників, обрізати гілки з гніздами та спалювати їх у окремих місцях, а також обробляти інсектицидами. Виловлювати гусінь радять за допомогою феромонних пасток, до яких через специфічний запах активно прилітають метелики. Ще один спосіб – так звані ловчі пояси, які наносять на кору дерев. На засіб, схожий на клей, прилипає гусінь та інші шкідники, згодом вони помирають.

Додамо, що вперше карантин через американського білого метелика на Волині запровадили у м. Рожище в 2019 році. Імовірно, причиною його активного поширення стало потепління. У 2021 році карантин через шкідника оголошували в Луцьку.