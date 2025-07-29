Раніше пацієнти ветклініки мали здавати аналізи в інших закладах

У першій комунальній ветеринарній клініці при ЛКП «Лев» запрацювала власна лабораторія, де можна швидко зробити тварині базові аналізи. Про це повідомляється на фейсбук-сторінці ЛКП «Лев».

«Тепер ми можемо оперативно виконувати базові клінічні дослідження прямо на місці, без направлень у сторонні установи. Це ще один крок до комплексної ветеринарної допомоги», – кажуть в ЛКП.

У лабораторії ЛКП «Лев» можна зробити наступні дослідження:

загальний аналіз крові – дозволяє виявити анемію, інфекції, запалення, внутрішні кровотечі, показує загальний стан тварини при будь-яких нездужаннях;

біохімічний аналіз крові – оцінка функції печінки, нирок, визначення електролітного балансу, виявлення порушень обміну речовин, отруєнь, хронічних патологій;

аналіз сечі (з мікроскопією осаду) – виявлення ознак циститу, кристалурії, ниркової недостатності, допоміжний контроль при хронічних захворюваннях сечовидільної системи;

аналіз калу – пошук яєць гельмінтів, найпростіших, діагностика порушень травлення;

дослідження на кровопаразити.

Результати аналізів, кажуть в комунальній ветклініці, часто можна отримати ще того ж дня. А сучасне обладнання гарантує якість і точність. Ветеринари одразу інтерпретують результати та складають план лікування або подальшого обстеження.

З цінами на аналізи та супутні послуги у комунальній ветклініці можна ознайомитись на сайті ЛКП «Лев».