Неприємний запах, запалені ясна, хитання або випадання зубів – це не просто природні вікові зміни

Більшість власників турбуються про здоров’я свого улюбленця: купують якісний корм, відвідують ветеринара та обирають іграшки. Але часто забувають про важливий аспект догляду – чистку зубів. Проте таке нехтування гігієною ротової порожнини часто призводить до серйозних проблем. Ukr.Media розповідає, чому так важливо доглядати за ротовою порожниною.

Чим загрожує наліт та зубний камінь?

Неприємний запах, запалені ясна, хитання або випадання зубів – це не просто природні вікові зміни. Найчастіше це наслідок зубного нальоту та каменю, які накопичуються роками через відсутність регулярного чищення.

Бактерії, що живуть у зубному нальоті, можуть викликати гінгівіт та пародонтит, а також потрапити у кровотік, створюючи навантаження на серце, нирки та печінку. І це реальна загроза загальному здоров’ю та довголіттю вашого улюбленця.

Як привчити собаку до чищення зубів?

До чищення зубів варто привчати поступово. Спочатку просто торкайтеся до мордочки та губ, потім до зубів пальцем, потім використовуйте спеціальну зубну щітку для тварин або напальчник і ветеринарну зубну пасту.

Не варто сподіватися на те, що собака швидко звикне. Робіть спроби регулярно, поступово збільшуючи час.

Але якщо ваш вихованець не може звикнути до щітки, ви можете використати альтернативи – спеціальні гелі, що додаються у воді або серветки для протирання зубів.

Також багато хто вірить, що сухий корм або спеціальні ласощі самі по собі чистять зуби, хоча це не так. Вони можуть лише трохи уповільнити процес утворення нальоту, але не замінять механічну чистку.