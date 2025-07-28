Зазвичай собака починає чхати під час активної гри, коли гра вже близька до бійки

Якщо собака чхає, це зовсім не обов’язково пов’язано з алергією чи неприємним запахом. У деяких ситуаціях чхання може бути способом спілкування. Іноді ваш улюбленець може почати чхати під ігор. У чому причина, розповідає Ukr.Media.

Зазвичай собака починає чхати під час активної гри, коли гра вже нібито близька до бійки. Таким чином собачка нагадує, що вона дуркує і зовсім не збирається кусати вас, наприклад, під час перетягування мотузки. На людську мову такий пчих можна перекласти як: «Спокійно, я добрий». Якщо ж чхальний сигнал звучить у компанії інших собак, це означає щось на кшталт: «Давайте всі заспокоїмося і не будемо битися». Таким чином пес намагається заспокоїти собак навколо, нагадуючи, що це лише гра.

Відрізнити заспокійливий пчих і пчих звичайний просто. Подаючи спеціальний сигнал, пес не тре носа лапами, ніби йому свербить, а головою і вухами в процесі цієї дії улюбленець хитає так само жваво, як на рок-концерті.

Але варто пам’ятати, що не кожна собака буде так робити, адже хтось може вигадати інший спосіб донести свій грайливий настрій.