Вчасно подана команда «відпусти» може допомогти та запобігти кризових ситуацій за лічені секунди4

Маючи собаку, ви часто навчаєте його різних команд. Однак є одна команда, яку ви могли пропустити, бо вона не така популярна, як інші, але може врятувати життя вашій тварині. Parade Pets розповідає, чому собаку варто навчити команди «відпусти».

Чому команда «відпусти» є важливою?

Використовуючи цю команду, пес розумітиме що він повинен відпустити все, що тримає в пащі, – від іграшок до небезпечних предметів.

Ось 4 основні причини, чому ця команда дуже корисна: