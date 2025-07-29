Автобуси курсуватимуть до вул. Щепової після погодження маршруту поліцією

У Львові автобусний маршрут №21 знову продовжать – цього разу до вул. Щепової в житловому районі Малоголоско. Таке рішення у вівторок, 29 липня, ухвалив виконавчий комітет міськради Львова, повідомляє пресслужба ЛМР.

Автобуси за маршрутом №21 поїдуть по вул. Під Голоском та вул. Щеповій після погодження поліцією, орієнтовно впродовж місяця. Раніше тут не курсував громадський транспорт.

Як повідомляв ZAXID.NET, у травні виконком ЛМР погодив продовжити маршрут №21 до кінця проспекту Чорновола. З новим продовженням автобуси №21 курсуватимуть так:

кільцева дорога (ТЦ «Три слони») – кільцева дорога (гіпермаркет «Епіцентр») – вул. Городоцька – вул. Ряшівська – вул. Патона – вул. Виговського – вул. Володимира Великого – вул. Княгині Ольги – вул. Академіка Сахарова – вул. Коперника – вул. Дорошенка – просп. Свободи – пл. Різні – просп. Чорновола – вул. Варшавська – вул. Під Голоском – вул. Щепова – вул. Під Голоском – вул. Варшавська – просп. Чорновола – просп. Свободи – вул. Дорошенка – вул. Коперника – вул. Бандери – вул. Вербицького – вул. Коперника – вул. Академіка Сахарова – вул. Княгині Ольги – вул. Володимира Великого – вул. Виговського – вул. Патона – вул. Ряшівська – вул. Городоцька – кільцева дорога (гіпермаркет «Епіцентр») – кільцева дорога (ТЦ «Три слони»).

Автобусний маршрут № 21 обслуговує ПАТ «Львівське АТП-14630», на маршруті курсує 12 машин.