Зміни почнуть діяти після погодження з поліцією

Впродовж травня у Львові продовжать маршрут автобуса №21 з площі Різні до зупинки «Варшавська», що в кінці проспекту Чорновола. Відповідне рішення у вівторок, 6 травня, ухвалив виконавчий комітет Львівської міськради.

«Продовження маршруту дозволить покращити транспортне сполучення з цим мікрорайоном. Щоб зберегти інтервали руху, на лінію плануємо додати два автобуса», л – лдиректор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури ЛМР Олег Забарило.

Автобус № 21 курсуватиме так: кільцева дорога (ТЦ «Три слони») – кільцева дорога (гіпермаркет «Епіцентр») – вул. Городоцька – вул. Ряшівська – вул. Патона – вул. Виговського – вул. Володимира Великого – вул. Княгині Ольги – вул. Академіка Сахарова – вул. Коперника – вул. Дорошенка – просп. Свободи – пл. Різні – просп. Чорновола – вул. Варшавська – просп. Чорновола (зупинка «Варшавська») – просп. Чорновола – просп. Свободи – вул. Дорошенка – вул. Коперника – вул. Бандери – вул. Вербицького – вул. Коперника – вул. Академіка Сахарова – вул. Княгині Ольги – вул. Володимира Великого – вул. Виговського – вул. Патона – вул. Ряшівська – вул. Городоцька – кільцева дорога (гіпермаркет «Епіцентр») – кільцева дорога (ТЦ «Три слони»).

Окрім того, перенесуть кінцеву зупинку автобуса №25 – він курсуватиме до вул. Заклинських замість вул. Кордуби, як зараз.

«На цій локації, біля монастиря, провели благоустрій території та облаштували там кінцеву зупинку громадського транспорту. Тож для того, щоб покращити якість надання послуг пасажирам, ми продовжуємо цей маршрут і переносимо кінцеву зупинку», - додав Олег Забарило.

Зміни в роботі автобусів №21 та №25 впровадять після того, як поліція погодить паспорти цих маршрутів.