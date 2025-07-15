Автобус №33 у Львові не курсував кілька років

Львівська міська рада змінила маршрут автобуса №33, що зараз курсує від ТРЦ «Південний» до вул. Січових Стрільців. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет ЛМР на засіданні у вівторок, 15 липня.

За оновленою схемою маршрут автобуса продовжили до ТРЦ Victoria Gardens. Загалом оновлена схема руху автобуса №33 буде такою:

вул. Наукова (Victoria Gardens) – вул. Кульпарківська – вул. Виговського – вул. Петлюри – вул. Любінська – вул. Окружна – вул. Антоновича – вул. Митрополита Андрея – пл. Святого Юра – вул. Устияновича – вул. Фаріон – вул. Каменярів – вул. Крушельницької – вул. Словацького – вул. Січових Стрільців – вул. Костюшка – пл. Григоренка – вул. Листопадового Чину – пл. Святого Юра – вул. Митрополита Андрея – вул. Ангеловича – вул. Героїв УПА – вул. Копистинського – вул. Любінська – вул. Петлюри – вул. Вітряна – вул. Кульпарківська – вул. Перфецького – вул. Кульпарківська – вул. Наукова (Victoria Gardens).

Нагадаємо, маршрут №33 скасували ще у 2020 році під час пандемії Covid-19. У червні 2025 року його відновили за оновленою схемою. Детальні розклади руху можна переглядати за посиланням. Маршрут обслуговувує приватний перевізник «Міра і К».