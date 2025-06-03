На маршруті №33 курсуватиме шість автобусів середнього класу

З понеділка, 9 червня, у Львові знову курсуватиме автобусний маршрут №33, що з’єднуватиме ТРЦ «Південний» із центром міста – вулицею Січових Стрільців. Цей маршрут тривалий час не обслуговувався, його роботу було призупинено ще під час пандемії Covid-19.

Директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури ЛМР Олег Забарило назвав відновлення маршруту №33 – одним із кроків поліпшення перевезень після перегляду тарифів.

«Ми активно працюємо над тим, щоб після оновлення тарифів перевізники відновлювали раніше недіючі маршрути, підсилювали наявні додатковими транспортними засобами та покращували обслуговування у вечірній час», – каже Олег Забарило.

В управлінні транспорту також повідомили, що на маршруті №33 курсуватиме шість автобусів середнього класу. Надалі після вивчення пасажиропотоку маршрут планують удосконалювати та розвивати.

Автобуси №33 курсуватимуть так: вул. Виговського – вул. Кульпарківська – вул. Петлюри – вул. Любінська - вул. Окружна – вул. Антоновича – вул. Митрополита Андрея – пл. Святого Юра – вул. Устияновича – вул. Технічна – вул. Крушельницької – вул. Січових Стрільців.

У робочі дні перше відправлення з вул. Виговського буде о 7:00, а з вул. Січових Стрільців – о 7:39. Останній рейс з вул. Виговського – о 21:05, а з центру – о 21:41. Детальні розклади руху можна переглядати за посиланням. Маршрут обслуговуватиме приватний перевізник «Міра і К».