Пиріг з малиною та маскарпоне – десерт, який легко адаптувати до сезону. Найкраще використовувати свіжі ягоди, але й заморожена малина чудово підійде, її варто додавати до начинки не розморожуючи. Щоб пиріг легко вийшов із форми, дайте йому охолонути або застеліть форму папером для випічки. За бажанням малину можна замінити іншими ягодами на свій смак. Рецепт від «Застави».

Інгредієнти:

маскарпоне – 150 г;

цукор – 150 г;

ванільний цукор до смаку;

масло вершкове – 120 г;

яйце – 2 шт.;

борошно пшеничне – 140 г;

розпушувач – 1/2 ч. л.;

малина – 200 г;

олія рослинна – 1 ч. л.;

сухарі панувальні – 1 ст. л.

Спосіб приготування:

Підготуйте всі необхідні інгредієнти для приготування пирога з маскарпоне та малиною. Вершкове масло дістаньте заздалегідь, щоб воно стало м’яким. Маскарпоне змішайте з цукром і ванільним цукром до однорідної маси, перекладіть у кондитерський мішок з круглою насадкою й поставте в холодильник.

У миску покладіть м’яке вершкове масло, додайте цукор і збийте до пишної консистенції. По одному додайте яйця, щоразу добре збиваючи. Борошно змішайте з розпушувачем і просійте в миску, перемішайте до однорідного тіста.

Форму для випічки змастіть олією, посипте панірувальними сухарями. Викладіть половину тіста, розрівняйте. Зверху нанесіть половину маси з маскарпоне у вигляді смужок або невеликих кульок. У проміжки викладіть половину малини.

Поверх розкладіть ложкою решту тіста невеликими порціями. Простір між ними заповніть залишком крему з маскарпоне. Викладіть зверху решту малини, злегка втиснувши окремі ягоди в тісто.

Поставте пиріг у розігріту до 180 °C духовку та випікайте 30-40 хвилин до готовності. Дістаньте з духовки й дайте йому повністю охолонути у формі.