В деяких районах Камчатки фіксували цунамі висотою 3-4 метри

Зранку у середу, 30 липня, біля узбережжя Камчатки стався потужний землетрус магнітудою 8,7 бала. Про це повідомили російські ЗМІ та CNN.

Геологічна служба США заявила, що епіцентр землетрусу перебував за 126 км на південний схід від Петропавловська-Камчатського на глибині близько 18 км. Це найпотужніший землетрус у світі з 2011 року. Після землетрусу було оголошене попередження про цунамі.

Метеорологічне агентство Японії оголосило попередження про цунамі для східного узбережжя країни, очікуючи хвилі заввишки до 3 м. Влада США оголосила попередження про цунамі на Алясці та Гаваях. Тоді як на острові Сахалін влада розпочала евакуацію населення.

Губернатор Камчатського краю Володимир Солодов написав, що регіон зазнав найсильніших поштовхів за останнє десятиліття.

«Оголошено загрозу цунамі, сила хвилі уточнюється, закликаю всіх не наближатися до берегової лінії в цунамі-небезпечних районах і стежити за оголошеннями по гучномовному зв'язку», – йдеться у повідомленні.

Також у російських телеграм-каналах писали, що внаслідок землетрусу в місті Північно-Курильськ обвалилася частина фасаду дитячого садка, дітей на той момент у будівлі не було.

Пошкоджений дитячий садок в місті Північно-Курильськ

Міністр з надзвичайних ситуацій Росії Сєргєй Лебедєв згодом повідомив, що в деяких районах Камчатки вже фіксували цунамі висотою 3-4 метри. Пізніше хвилі цунамі дійшли до берегів Північно-Курильська. Очевидці розповіли, що там вода змила завод із переробки риби.

Нагадаємо, влада М’янми заявила про 1644 загиблих та 3408 поранених унаслідок землетрусу, що трапився 28 березня.