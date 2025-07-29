Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони, генерал-лейтенант Кирило Буданов отримав поранення в руку під час виконання завдання в зоні антитерористичної операції (АТО). Про це розповів колишній заступник керівника ГУР, генерал-майор Ілля Павленко в інтерв’ю для видання «Апостроф».

За словами Павленка, поранений Кирило Буданов просив своїх побратимів залишити його на полі бою, але спецпризначенці української розвідки «не могли собі такого дозволити» і винесли його. Це врятувало Буданова, після чого він успішно пройшов реабілітацію.

«Навіть журналісти десь бачили шрам на руці його», – додав генерал-майор.

До слова, 14 червня 2025 року пресслужба Головного управління розвідки опублікувала фото з нагородження начальника ГУР Кирила Буданова найвищою відзнакою ДСНС – «Знаком пошани» – за доручення залучити екіпажі двох багатоцільових гелікоптерів Ка-32 до рятувальної операції після ракетного обстрілу Києва 10 червня.

На опублікованому фото видно шрам на правій руці керівника ГУР.

Голова ДСНС Андрій Даник нагородив начальника ГУР Кирила Буданова «Знаком пошани», 14 червня 2025 рік (Фото ГУР)

До слова, Кирило Буданов з 2007 року ніс службу в спецпідрозділах Головного управління розвідки Міноборони України. У 2018-2020 роках він виконував секретні завдання.

6-8 серпня 2016 року Кирило Буданов брав участь у спецоперації «Рейд у Крим». Група з п’яти спецпризначенців під керівництвом Буданова висадилась на західному узбережжі окупованого Росією Криму, щоб доставити озброєння та вибухівку до місця біля військових об’єктів окупантів, які РФ могла використовувати в разі початку повномасштабної війни проти України.

Під час рейду групі Кирила Буданова довелося вступити в бій з російською спецгрупою «Вимпел». Буданов розповідав, що бій тривав дві хвилини – українські бійці знищили росіян разом із їхнім командиром, героєм Першої та Другої чеченських воєн. Під час бою вдалося знищити підполковника ФСБ Романа Каменєва та єфрейтора 247-го десантно-штурмового полку РФ Семена Сичова. Ще кілька співробітників ФСБ зазнали поранень. Група Буданова покинула півострів без втрат.