Андрій Єрмак неодноразово намагався звільнити Кирила Буданова з посади начальника розвідки

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак намагається здійснити низку кадрових змін в українському уряді. Зокрема, він неодноразово пробував домогтися звільнення Кирила Буданова з посади начальника Головного управління розвідки міноборони України, а також ініціював розслідування проти міністра єдності Олексія Чернишова та лобіює призначення міністерки економіки Юлії Свириденко на посаду премʼєрки. Про це пише щотижневий британський журнал The Economist з посиланням на джерела близькі до Офісу президента, передають «Бабель» та Politerno.

За даними The Economist, протистояння між Андрієм Єрмаком та Кирилом Будановим тривають вже три роки. Керівник Офісу президента дев’ять разів намагався усунути Буданова з посади начальника української розвідки. Однак проти його звільнення неодноразово висловлювався Білий дім, також, зазначають журналісти, остаточне рішення щодо кадрових змін ухвалює Володимир Зеленський. Крім того, видання вважає, що очільник розвідки зберіг посаду завдяки вмінню вдало поєднувати тиск та дипломатію.

Співрозмовники The Economist, близькі до Офісу президента, кажуть, що Буданова вважають «непередбачуваним революціонером», водночас прихильники керівника розвідки називають його відданим державі та одним з небагатьох, хто може повідомляти Зеленському неприємну правду.

«Дев’яносто відсотків офісу вважають його божевільним, а десять відсотків – генієм», – цитує The Economist неназване джерело.

Також за інформацією видання, Андрій Єрмак ініціював розслідування щодо нині підозрюваного у корупції міністра єдності Олексія Чернишова. Три співрозмовники The Economist стверджують, що керівник ОП активно просував справу проти Чернишова, гальмуючи розслідування інших.

«Справжній “гріх” Чернишова полягав у тому, що він став на шляху Єрмака. По-перше, він намагався стати альтернативним каналом зв’язку з американцями. По-друге, його відсторонення звільнило дорогу для просування Юлії Свириденко – політикині, тісно пов’язаної з Єрмаком», – йдеться у матеріалі The Economist.

Міністерку економіки Юлію Свириденко вважають протеже Андрія Єрмака. За даними The Economist, очільник ОП вже намагався лобіювати її призначення на посаду прем’єр-міністра України замість Дениса Шмигаля, однак Володимир Зеленський минулого року ветував це кадрове рішення. Наразі, за словами співрозмовників журналістів, парламент незабаром планує провести голосування щодо заміни Шмигаля на Свириденко. Також кадрові зміни нібито плануються ще у щонайменше чотирьох міністерствах.

Наближені до Офісу президента вважають, що Андрій Єрмак хоче просунути на посади лояльних до себе людей:« Андрій [Єрмак] завершує те, що вважає незавершеним. Більшість людей – його».

Зауважимо, що 23 червня народний депутат Ярослав Железняк повідомляв, що голосування за звільнення Шмигаля має відбутися 15 червня. Також він анонсував «переформатування» уряду.