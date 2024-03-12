Російські спецслужби понад десять разів намагалися вбити Кирила Буданова
Унаслідок замахів загинули офіцери української розвідки
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Російські спецслужби понад десять разів намагалися вбити начальника Головного управління розвідки міністерства оборони Кирила Буданова. Як розповів представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телеканалу «FreeДом», замахи відбувались протягом останніх десяти років.
За словами Андрія Юсова, ціллю для росіян є військово-політичне керівництво України. Зокрема, президент, а також керівники спецслужб.
«В першу чергу головними мішенями є верховний головнокомандувач – президент України, керівники українських спецслужб. Також генерал Буданов, на якого було скоєно понад десять серйозних замахів», – розповів Андрій Юсов.
Замахи на Кирила Буданова відбувались протягом десяти років, з початку російсько-української війни у 2014 році. Як розповів Андрій Юсов, внаслідок замахів кілька офіцерів української розвідки загинули.
Зазначимо, що один із замахів на Кирила Буданова стався 4 квітня 2019 року. На вулиці Академіка Вільямса в Києві підірвався його автомобіль. Пізніше правоохоронці встановили, що вибухівку у авто встановив росіянин, на ім'я Алєксєй Ломакін, але вона передчасно здетонувала. Зловмисника й диверсійну групу затримали.
Нагадаємо, 28 листопада 2023 року стало відомо, що Маріанна Буданова пережила отруєння і лікувалася в Україні в одному з медзакладів. Також стало відомо про отруєння кількох співробітників української військової розвідки. Зазначалося, що мова йде про важкі метали, які не використовуються в побуті та військовій справі.
Представник ГУР Андрій Юсов зазначав, що ведеться внутрішнє розслідування, бо мова йде про ймовірну спецоперацію, спрямовану проти співробітників розвідки чи членів їхніх родин.