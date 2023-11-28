Андрій Єрмак у рейтингу найвпливовіших людей Європи за версією Politico

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак потрапив до рейтингу найвпливовіших людей Європи за версією видання Politico. Він посів четверте місце в категорії «діячі». Рейтинг без перших місць Politico оприлюднило у вівторок, 28 листопада.

«Андрія Єрмака в деяких колах називають "зеленим кардиналом" Києва. Це пов'язано з тим, що Єрмак очолює офіс президента України Володимира Зеленського [… ] Єрмак є натхненником прагнення Києва до співпраці з країнами, що розвиваються, з метою вирвати їх з теплих (і багатих на нафту) обіймів російського президента Владіміра Путіна. Оскільки власні закордонні поїздки Зеленського обмежені, Єрмак їздив у відрядження по всьому світу від імені свого боса, зустрічався з іноземними високопосадовцями, проводив переговори та укладав угоди (що, згідно з Конституцією України, має належати до компетенції президента, а не його заступника)», – йдеться в публікації Politico.

Одним із найбільших досягненнь Андрія Єрмака журналісти називають зусилля з залучення Китаю за стіл переговорів у Саудівській Аравії в серпні 2022 року. Також автори рейтингу відзначили вплив Андрія Єрмака на розширення антиросійських санкцій.

«У той час, як Україна розгортає кампанію зі вступу до ЄС і НАТО і водночас бореться за повернення своєї території, Єрмак отримав величезну (дехто вважає, що надмірну) владу як ключовий гравець у воєнному кабінеті Зеленського. Він фактично тримає кермо влади в уряді та парламенті України, дозволяючи своєму босу зберігати руки (і свій міжнародний імідж) чистими», – написали журналісти Politico.

Разом з Андрієм Єрмаком до ТОП-5 «діячів» увійшли голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Франції Еммануель Макрон та президент Туреччини Реджеп Ердоган. Лідерів у кожній з трьох категорій («Діячі», «Порушники» та «Мрійники») оголосять вранці 29 листопада.

ТОП-5 політиків у категорії «Порушники» (без першого місця):

Лідер каталонських сепаратистів Карлес Пучдемон;

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан;

Голова МЗС Німеччини Анналена Бербок;

Німецький політик, голова Європейської народної партії у Європарламенті Манфред Вебер.

ТОП-5 політиків у категорії «Мрійники» (без першого місця):

Російський опозиціонер Олексій Навальний;

Французький політик, ексголова МВС Жеральд Дарманен;

Голова Європарламенту Роберта Мецола;

Лідер ірландської опозиції Мері Лу Макдональд.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський став найвпливовішою людиною Європи у 2022 році за версією видання Politico. До рейтингу найвпливовіших людей Європи, який очолив Зеленський, видання включило 28 осіб: 18 чоловіків та 10 жінок. Рівно половину місць у списку Politico займають політики, решту 14 – дипломати, економісти, освітяни і кліматологи.