Президент України Володимир Зеленський став «головним мрійником» Європи

Американське видання Politico визнало президента України Володимира Зеленського найвпливовішим діячем в Європі у категорії «мрійники». Про це видання 28 листопада зазначило у своєму щорічному рейтингу.

«Час від часу з’являється якийсь лідер, який самотужки змінює хід історії не завдяки могутності своєї армії чи економіки, а завдяки силі своїх слів. Таким лідером є президент України Володимир Зеленський», – пише Politico.

Видання зазначає, що Зеленський, від його зухвалого відео «Ми тут», знятого в перші дні війни на вулиці Банковій, і його культової фрази «Мені потрібна зброя, а не евакуація», до виступів парламентах Європи та світу, надихав і продовжує надихати українців протистояти повномасштабному вторгненню Росії.

«Керівництво Зеленського було настільки ефективним, що йому вдалося проштовхнути речі, які донедавна були немислимими, висунувши Україну в першу чергу на членство в ЄС – і ближче, ніж хтось вважав можливим, до військового альянсу НАТО», – додає Politico.

Водночас видання припускає, що 2024 рік буде для Зеленського складнішим через виснаження українців дворічними битвами та збайдужілість європейців.

«Оскільки Захід ухиляється, а Україна продовжує стикатися з загрозою існуванню з боку свого значно більшого сусіда, Зеленський перейшов від благань західних країн про допомогу до читання їм лекцій – і це не так успішно, як його більш піднесені промови», – вважає Politico.

Нагадаємо, що крім того, до рейтингу потрапив ще один український діяч – керівник Офісу президента Андрій Єрмак, якого Politico назвало «зеленим кардиналом Києва». Він посів четверте місце в категорії «діячі». Видання вважає, що Єрмак є натхненником співпраці України з країнами, що розвиваються, щоб вирвати їх з «теплих і багатих на нафту обіймів» Путіна.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський став найвпливовішою людиною Європи у 2022 році за версією видання Politico.