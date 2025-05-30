Золотий офіцерський хрест ордена «За заслуги перед Польщею», який отримав Кирило Буданов

Президент Польщі Анджей Дуда нагородив начальника Головного управління розвідки генерал-лейтенанта Кирила Буданова однією з найвищих нагород Польщі для іноземців – Золотим офіцерським хрестом ордена «За заслуги перед Польщею». Про це повідомила пресслужба ГУР в п’ятницю, 30 травня.

Також Кавалерським Хрестом ордена «За заслуги перед Польщею» польський президент відзначив заступника начальника ГУР генерал-майора Вадима Скібіцького.

«За дорученням президента Польщі, який відзначив надзвичайну важливість партнерства з Україною в боротьбі проти російського агресора та високо оцінив внесок українського війська та воєнної розвідки в колективну безпеку континенту, відповідні відзнаки українським розвідникам вручив заступник голови Агентства розвідки Республіки Польща полковник Домінік Дуда», – ідеться в повідомленні.

Вадим Скібіцький та Кирило Буданов отримали від президента Польщі державні нагороди (Фото ГУР)

Кирило Буданов подякував президенту Анджею Дуді за «довіру та готовність відзначити дружні польсько-українські відносини».

«Нинішня війна – це війна за свободу, наші принципи та цінності об’єднаної Європи. Тільки разом ми зможемо дати відсіч російській орді та здолати цю одвічну загрозу Польщі й Україні», – сказав начальник ГУР.

Орден «За заслуги перед Польщею» – одна з найвищих нагород Республіки Польща. Її отримують іноземці, які зробили значний внесок у розвиток міжнародної співпраці та розбудову відносин з польською державою.

Свого часу такі відзнаки отримували: 40-й президент США Рональд Рейган, державний секретар США Генрі Кіссінджер, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш та генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен, зазначили в повідомленні.