Антон Спіцин загинув під час виконання бойового завдання у 34 роки

Спецпризначенець та співзасновник харківського спецпідрозділу Національної гвардії «Гострі картузи» Антон Спіцин, який загинув під час виконання бойового завдання у лютому 2025 року, посмертно отримав звання Героя України. Про це йдеться в указі президента Володимира Зеленського від 23 травня.

Так, указом №341/2025 лейтенанту Антону Спіцину надали звання Героя України посмертно з удостоєнням ордена «Золота Зірка». У тексті документу зазначається, що звання загиблому військовому надали «за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові».

Антон Спіцин народився у Харківській області. До повномасштабного вторгнення мав свій бізнес у будівельній галузі, а також займався благодійністю. Зокрема, Антон безкоштовно викладав англійську мову дітям-сиротам. Крім того, чоловік власним коштом відремонтував дитячий психоневрологічний санаторій.

Антон Спіцин командував спеціальним підрозділом «Гострі картузи», створеним у Харкові на початку повномасштабного вторгнення та названого на честь однойменного британського телесеріалу. Підрозділ спеціалізується на застосуванні FPV-дронів та інших безпілотних систем.

Нагадаємо, у грудні 2024 року сценарист серіалу «Гострі картузи» Стівен Найт передав військовим картузи від офіційного дизайнера одягу серіалу Garrison Tailors.

3 лютого 2025 року Антон Спіцин отримав поранення під час виконання бойового завдання. Лікарі намагалися врятувати офіцера, однак він загинув. Військовослужбовцю було 34 роки.