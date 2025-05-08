Павлу Петриченку присвоїли звання Героя України через рік після його загибелі

Президент України Володимир Зеленський посмертно надав звання Героя України з відзначенням орденом «Золота Зірка» молодшому сержанту 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка (нині – 59 штурмова бригада безпілотних систем) та активісту Павлу Петриченку, який загинув у 2024 році. Про це йдеться в указі Зеленського від четверга, 8 травня.

У тексті указу №298/2025 Зеленський постановив посмертно надати звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» Павлу Петриченку. Звання загиблому військовому надали «за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові».

Окрім Петриченка, президент надав звання Героя України ще десятьом військовим. Серед них – голова Служби безпеки України Василь Малюк та командир «Птахів Мадяра» Роберт Бровді.

Що відомо про Павла Петриченка

До повномасштабного вторгнення Росії до України Павло Петриченко працював у благодійному фонді Сергія Притули та у 2022 році очолив штаб новоствореної партії Притули. Брав участь у багатьох громадських ініціативах.

У квітні 2022 року Павло Петриченко мобілізувався до Збройних сил України, служив аеророзвідником у 59-й окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка. Під час служби військовий надав розголосу проблемі гральної залежності серед бійців Сил оборони та створив петицію, в якій закликав президента Володимира Зеленського заборонити азартні ігри та доступ до онлайн-казино для військовослужбовців на час дії воєнного стану – за добу петиція зібрала необхідну кількість голосів і на неї відреагував Володимир Зеленський.

15 квітня 2022 року Павло Петриченко у віці 31 року загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. 19 квітня у Києві відбувся його похорон – на прощання з військовим прийшли сотні людей.