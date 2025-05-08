8 травня звання Героя України присвоїли 11 військовим

Президент України Володимир Зеленський указом від четверга, 8 травня, надав звання Героя України голові Служби безпеки України Василю Малюку та командиру 414-ї окремої бригади ударних безпілотних авіаційних систем «Птахи Мадяра» Роберту Бровді. Про це йдеться в указах №299/2025 та №288/2025.

Відомо, що 8 травня звання Героя України присвоїли 11 військовим.

В указах йдеться, що звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка» Малюку та Бровді надали за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, і самовіддане служіння українському народові.

Крім цього, Зеленський посмертно надав звання Героя України з відзначенням орденом «Золота Зірка» молодшому сержанту 59-ї окремої мотопіхотної бригади Павлу Петриченку. Він загинув 15 квітня 2024 року під час виконання бойового завдання на Донеччині.

Також 8 травня було опубліковано ще кілька указів, якими Героя України присвоїли військовим:

молодшому лейтенанту Олександру Гарану,

старшому солдату Олександру Кандаурову (посмертно),

лейтенанту Андрію Кіяненку,

полковнику Ігорю Пархоменку,

полковнику Павлу Розлачу,

підполковнику Сергію Рощину,

сержанту Володимиру Тодору (посмертно),

старшому солдату Анатолію Тегзі (посмертно).

Нагадаємо, 1 травня стало відомо, що 25-річний прикордонник Ростислав Кондрич отримав звання Героя України з врученням ордена «Золота зірка». Старший лейтенант обороняв кордони на сході та півночі України, прикривав вихід воїнів, відбивав ворожі атаки.