Президент присвоїв звання Герой України голові СБУ та командиру «Птахів Мадяра»
Василю Малюку та Роберту Бровді присвоїли звання Героя України з орденом «Золота Зірка»
Президент України Володимир Зеленський указом від четверга, 8 травня, надав звання Героя України голові Служби безпеки України Василю Малюку та командиру 414-ї окремої бригади ударних безпілотних авіаційних систем «Птахи Мадяра» Роберту Бровді. Про це йдеться в указах №299/2025 та №288/2025.
Відомо, що 8 травня звання Героя України присвоїли 11 військовим.
В указах йдеться, що звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка» Малюку та Бровді надали за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, і самовіддане служіння українському народові.
Крім цього, Зеленський посмертно надав звання Героя України з відзначенням орденом «Золота Зірка» молодшому сержанту 59-ї окремої мотопіхотної бригади Павлу Петриченку. Він загинув 15 квітня 2024 року під час виконання бойового завдання на Донеччині.
Також 8 травня було опубліковано ще кілька указів, якими Героя України присвоїли військовим:
- молодшому лейтенанту Олександру Гарану,
- старшому солдату Олександру Кандаурову (посмертно),
- лейтенанту Андрію Кіяненку,
- полковнику Ігорю Пархоменку,
- полковнику Павлу Розлачу,
- підполковнику Сергію Рощину,
- сержанту Володимиру Тодору (посмертно),
- старшому солдату Анатолію Тегзі (посмертно).
Нагадаємо, 1 травня стало відомо, що 25-річний прикордонник Ростислав Кондрич отримав звання Героя України з врученням ордена «Золота зірка». Старший лейтенант обороняв кордони на сході та півночі України, прикривав вихід воїнів, відбивав ворожі атаки.