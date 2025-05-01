Володимир Зеленський вручив орден «Золота зірка» Ростиславу Кондричу

25-річний прикордонник Ростислав Кондрич отримав звання Героя України з врученням ордена «Золота зірка». Старший лейтенант обороняв кордони на сході та півночі України, прикривав вихід воїнів, відбивав ворожі атаки.

«У лютому 2024-го Ростислав прикривав вихід воїнів з Авдіївського гарнізону. У березні – пішки виводив поранених і евакуйовував загиблих під обстрілами на Харківщині та Сумщині. Влітку очолював групу прикордонників, яка відбивала штурми й зупиняла просування ДРГ. А в жовтні на Курщині він зі своєю групою повертав втрачені позиції. Особисто збив три ворожі дрони, знищив кулеметний розрахунок, відбив три атаки. Навіть пораненим не покинув позицію, доки не зупинив наступ!», – перелічив подвиги Героя України голова ЛОВА максим Козицький.

У Держприкордонслужбі ZAXID.NET уточнили, що 25-річний Ростислав Кондрич родом з Кіровоградщини, а проживає в Одесі.

Зараз Ростислав проходить реабілітацію у львівському Superhumans Center: на війні він втратив руку і ногу. Під час благодійної події у Львові на біонічні протези для Ростислава Кондрича зібрали понад 7 млн грн.

Указ президента України про присвоєння Ростиславу Кондричу звання Герой України датований 29 квітня, де зазначено: «За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові». Вручення нагород відбулося у день прикордонників 30 квітня.