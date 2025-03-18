Сергій Яріш загинув у 2023 році на Донеччині

Захисникові з Львівського району Сергію Ярішу посмертно присвоїли звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка». Про це 18 березня повідомив голова ЛОВА Максим Козицький.

«Завдяки відвазі та майстерності нашого земляка вдалося зупинити наступ ворога та знищити значну кількість окупантів і їхньої техніки. Загинув воїн у серпні 2023 року в районі села Урожайне Волноваського району Донецької області», – повідомив очільник Львівщини.

Сергій Яріш – уродженець села Забірʼя Рава-Руської громади. Служив у 503-му окремому батальйоні морської піхоти 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Білинського Військово-морських сил Збройних сил України.

На сторінці батальйону зазначали, що Сергій Яріш з позивним «Елвіс» воював від початку повномасштабної війни, був командиром 3-го взводу 1-ї роти. Загинув 9 серпня 2023 року під час важких і затяжних бойових дій від мінно-осколкового поранення, не дожив кілька днів до свого 31-річчя.