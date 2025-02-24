Назар Сапета (ліворуч) втратив на фронті ногу та руку, а Руслан Лукницький понад два роки вважався безвісти зниклим – він повернувся додому на щиті

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України двом військовим із Львівщини. Один з Героїв, Руслан Лукницький, у квітні 2022 року зник безвісти і повернувся додому на щиті після понад двох років пошуків, інший Герой – штурмовик Назар Сапета втратив на війні руку та ногу, наразі отримав протези та вчиться жити по новому.

На сайті Офісу президента оприлюднили укази від 21 лютого 2025 року про присвоєння звання Героя України з удостоєнням чи вручення ордена «Золота зірка» старшому лейтенанту Руслану Лукницькому (посмертно) та сержанту Назару Сапеті.

Нещодавно проєкт «Пташки перемоги» повідомляв, що 30-річний Назар Сапета, штурмовик 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади, отримав протез руки у центрі Superhumans під Львовом. Сержант втратив ногу та руку під час виконання бойового завдання, наразі йому уже встановили обидва протези і Герой вчиться жити по новому. Місцеве видання «Район Буськ» повідомляло, що Назар Сапета із колишнього Буського району Львівщини.

Руслан Лукницький родом із Яворівського району Львівщини. У 2020 році з відзнакою закінчив Академію Сухопутних військ імені Сагайдачного. Як повідомляла Яворівська міськрада, під час навчання в академії він був прапороносцем в Роті почесної варти і дуже цим пишався, бо народився в День Державного Прапора України.

Після завершення навчання Руслан підписав контракт з 24 бригадою ім. Короля Данила і поїхав в АТО. Брав участь у боях на Луганщині та Донеччині, був призначений командиром взводу.

Побратими називали Руслана Лукницького «святим Лукою», бо він вмів підбирати слова, заспокоювати, допомагати тим, хто опинився на роздоріжжі, з повагою ставився до людей. Під час відпусток намагався не пропускати Службу Божу.

Повномасштабна війна застала «Луку» на позиціях. 23 квітня 2022 року він востаннє зателефонував мамі, а вже наступного дня отримав статус зниклого безвісти. Йому було 22 роки. У вересні 2024 року Руслан Лукницький повернувся додому на щиті, після понад двох років пошуків.