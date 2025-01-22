Олександр Гречаник родом з Самбора, він загинув у 2023 році, виконуючи бойове завдання на Харківщині

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України майстер-сержанту Олександру Гречанику зі Львівщини. 45-річний військовий родом з Самбора, він загинув у 2023 році, виконуючи бойове завдання на Харківщині.

«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена “Золота Зірка” Гречанику Олександру Олександровичу – майстер-сержанту (посмертно)», – вказано в указі за 20 січня.

На платформі пам’яті «Меморіал» оприлюднена біографія загиблого Героя. Олександр Гречаник (позивний Грек) народився у Самборі на Львівщині. Після закінчення місцевої школи №7 проходив службу та вишкіл «морських котиків» на острові Майський. Згодом закінчив Миколаївський державний університет імені В. О. Сухомлинського за спеціальністю «Психологія». Працював водолазом, рятівником, тілоохоронцем. До війни жив у Львові. Останнім місцем роботи був спортивний клуб «Олімп», де чоловік працював тренером. Цікавився мисливством і рибальством.



Під час повномасштабного російського вторгнення Олександр Гречаник воював проти окупантів у лавах ЗСУ. Проходив службу у 8-у полку спеціального призначення імені князя Ізяслава Мстиславича. Обіймав посаду головного сержанта роти спеціального призначення загону спеціальних операцій. Брав участь у боях за Ірпінь на Київщині та Сєвєродонецьк на Луганщині, звільняв Харківщину, захищав Бахмут на Донеччині.

Герой загинув 4 червня 2023 року під час виконання бойового завдання в районі села Гатище на Харківщині. Воїну було 45 років.



Майстер-сержант Олександр Гречаник посмертно нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня.