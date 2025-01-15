Василь Цішкевич після обміну 15 січня

Під час обміну полоненими 15 січня в Україну повернувся прикордонник Василь Цішкевич із Львівщини. Про обмін військового повідомила Дрогобицька міська рада.

«Радісна звістка, щодо звільнення українських воїнів особливо відгукнулася і в Дрогобицькій громаді – адже серед повернених з полону є 36-річний стебничанин, прикордонник Василь Цішкевич», – повідомили у Дрогобицькій міськраді.

Василь Цішкевич вважався зниклим безвісти з 6 серпня 2023 року, він стримував російську агресію на Харківщині. Із 22 жовтня 2023 року РФ через Червоний Хрест підтвердила, що взяла військового у полон.

Прикордонний загін «Сталевий кордон» оприлюднив фото Василя Цішкевича та розповів, що солдат потрапив у полон на околиці населеного пункту Синьківка, під час штурму ворожих позицій. Тоді він отримав важке вогнепальне поранення, але зміг вижити та півтора року перебував в полоні. Попереду чекає відновлення та реабілітація.

15 січня Україна повернула з російського полону 25 військових та цивільних, які мають поранення та хвороби. В Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими додають, що обмін відбувся за сприяння Об’єднаних Арабських Еміратів.