34-річний Антон Спіцин отримав смертельне поранення під час виконання бойового завдання

У понеділок, 3 лютого, під час бойового завдання загинув спецпризначенець та співзасновник харківського спецпідрозділу Національної гвардії «Гострі картузи» 34-річний Антон Спіцин. Про це повідомив його брат Олександр Спіцин.

«Сьогодні (3 лютого, – ред. )мене покинув мій рідний брат. Найближча та найрідніша для мене людина. Важко писати та згадувати життя Антона, проте він жив героєм і помер героєм.… В бою отримав поранення несумісні з життям і назавжди пішов на небеса...», – написав Олександр Спіцин.

Ліворуч - загиблий офіцер спецпідрозділу «Гострі картузи» Антон Спіцин / Фото: Олександр Спіцин

Антон Спіцин був командиром бойової групи «Гострі картузи» 2-го окремого загону Центру спеціального призначення Нацгвардії «Омега», мав офіцерське звання. Як повідомили у ЦСП «Омега», спецпризначенець отримав поранення під час виконання бойового завдання. Лікарі намагалися врятувати офіцера, однак він загинув.

Антон Спіцин народився у Харківській області. До повномасштабного вторгнення мав свій бізнес у будівельній галузі, а також займався благодійністю. Зокрема, Антон безкоштовно викладав англійську мову дітям-сиротам. Крім того, чоловік власним коштом відремонтував дитячий психоневрологічний санаторій.

«Ми пам’ятатимемо Антона за його корисні справи, вірність Україні, роботу на перемогу і волелюбність. Спочивай з миром, побратиме. Слава українським полеглим воїнам! Ми помстимось за тебе!», – написали у ЦСП «Омега».

Як повідомляв «Детектор медіа», підрозділ «Гострі картузи» сформували у Харкові на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Всі військові підрозділу були добровольцями. Підрозділ назвали на честь однойменного британського телесеріалу. У грудні 2024 року сценарист серіалу «Гострі картузи» Стівен Найт передав військовим картузи від офіційного дизайнера одягу серіалу Garrison Tailors.