Капітан боронив українське небо майже 3 роки

З бойового завдання не повернувся льотчик-винищувач Повітряних Сил 24-річний капітан Іван Болотов. Про це повідомила у понеділок, 3 лютого, 831 бригада тактичної авіації.

У бригаді розповіли, що капітан боронив українське небо майже 3 роки повномасштабної війни. Військовому було 24 роки.

«Із сумом повідомляємо про непоправну втрату…Не повернувся з бойового завдання наш побратим, великий патріот своєї країни – льотчик-винищувач Повітряних Сил капітан Іван Болотов. Йому було усього 24, але він був грамотним і досвідченим воїном, який нещадно бив окупанта на усіх його підступах та напрямках фронту», – розповіли у повідомленні.

Відзначимо, 831-ша Миргородська бригада тактичної авіації – це авіаз'єднання Повітряних сил Збройних сил України. Базується на авіабазі Миргород та входить до Повітряного командування «Центр». На озброєнні у бригади перебувають радянські винищувачі Су-27.

14 грудня стало відомо про загибель льотчика 299-ї бригади тактичної авіації ім. генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова.