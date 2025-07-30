Навчальний підрозділ атакували дві ракети «Іскандер»

Російські військові у вівторок, 29 липня, завдали ракетного удару по території одного з навчальних підрозділів ЗСУ, внаслідок чого троє військових загинули. Про це повідомили Сухопутні війська.

У повідомленні йдеться, що попри вжиті заходи безпеки повністю уникнути втрат серед особового складу під час удару росіян не вдалося. Станом на 21:30 було відомо про трьох загиблих та 18 поранених військовослужбовців.

«На місці працюють відповідні екстрені служби. Пораненим оперативно надається вся необхідна медична допомога. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих», – зазначили у Сухопутних військах.

Для з'ясування всіх обставин і причин втрати особового складу створено комісію та призначено службове розслідування. Комісію очолить начальник Військової служби правопорядку ЗСУ.

«Командуванням Збройних Сил України та Сухопутних військ вживаються додаткові заходи безпеки для збереження життя і здоров'я військовослужбовців під час ракетних та повітряних ударів агресора по полігонах та навчальних центрах», – додали у дописі.

Росіяни у телеграмі зазначили, що удару завдали по селі Гончарівське Чернігівської області. За їхніми даними, навчальний центр Сухопутних військ стратегічного резерву ЗСУ атакували відразу дві ракети «Іскандер», одна з яких була з касетною бойовою частиною.

Нагадаємо, 22 червня російські окупанти завдали ракетного удару по тренувальному полігону однієї з механізованих бригад Сухопутних військ, де проводили заняття з військовослужбовцями.