З початку червня росіяни тричі завдавали ударів по розташування навчальних підрозділів ЗСУ

У вівторок, 24 червня, російські окупанти атакували ударними дронами «шахед» територію одного з навчальних центрів Сухопутних військ Збройних сил України. Поранення отримав військовий, його госпіталізували, повідомляє командування.



Там зазначили, що уникнути чисельних втрат вдалося завдяки впровадженню комплексу превентивних заходів, чітко визначеним алгоритмам безпеки та високому рівню підготовки особового складу.



«Одночасно застосовуються посилені захисні заходи для забезпечення безпеки та здоров’я військовослужбовців у разі можливих ракетних і повітряних атак противника. Командування закликає всіх військовослужбовців бути пильними, неухильно дотримуватися заходів безпеки та чітко виконувати алгоритми дій під час повітряних тривог», – звернулись військові.

Доповнено. Начальник управління комунікацій КСВ, полковник Віталій Саранцев у коментарі УП повідомив, що ворог атакував один з навчальних центрів Сухопутних військ ЗСУ у Чернігівській області.

Російські атаки на полігони ЗСУ – останні новини

З початку червня російські окупанти тричі атакували розташування навчальних підрозділів Збройних сил України.

22 червня Росія завдала ракетного удару по тренувальному полігону однієї з механізованих бригад Сухопутних військ, де проводили заняття з військовими. Унаслідок атаки загинули троє військовослужбовців, ще 14 поранені.

4 червня росіяни атакували тренувальний полігон Сухопутних військ на Полтавщині. Унаслідок атаки були поранені, кількість яких не уточнюється. 5 червня стало відомо, що двох військових, постраждалих внаслідок російської атаки, не вдалося врятувати.

1 червня росіяни завдали удару по 239-му тренувальному полігону одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ. Тоді внаслідок атаки загинули щонайменше 12 військових, ще понад 60 отримали поранення.

У Сухопутних військах припустили, що до трагедії призвели дії або бездіяльність посадовців. На тлі цього командувач Сухопутними військами генерал-майор Михайло Драпатий подав у відставку. За його словами, причина звільнення – відчуття відповідальності за трагедію полігоні.