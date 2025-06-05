З початку червня РФ двічі завдавала ракетних ударів по полігонах ЗСУ

У лікарні померли двоє постраждалих внаслідок російського удару по полігону у Полтавській області 4 червня. Про це в четвер, 5 червня, повідомив керівник обласної військової адміністрації Володимир Когут.

«За уточненою інформацією Сухопутних військ, лікарям, на жаль, не вдалося врятувати життя двох людей, які зазнали поранень внаслідок атаки ворога по навчальному полігону», – ідеться в повідомленні.

Російські атаки на навчальні полігони ЗСУ – останні новини

З початку червня російські окупанти двічі атакували розташування навчальних підрозділів Збройних сил України.

У середу, 4 червня, російські окупанти завдали удару по території одного з навчальних підрозділів ЗСУ на Полтавщині. У пресслужбі Сухопутних військ заявили, що завдяки комплексу превентивних дій вдалось зберегти життя військовослужбовців, які на момент удару перебували на полігоні, виконуючи навчальні завдання. Унаслідок атаки були поранені, кількість яких не називалась.

Раніше, у неділю, 1 червня росіяни вдарили по території одного з навчальних полігонів Сухопутних військ на Дніпропетровщині. На той момент жодних шикувань чи масових зборів особового складу не проводилося. Утім, внаслідок атаки загинули 12 військовослужбовців і ще понад 60 постраждали.

У Сухопутних військах припустили, що до трагедії призвели дії або бездіяльність посадовців. На тлі цього командувач Сухопутними військами генерал-майор Михайло Драпатий подав у відставку. За його словами, причина звільнення – відчуття відповідальності за трагедію на 239-му полігоні.

3 червня Михайло Драпатий мав зустріч з президентом Володимиром Зеленським, на якій доповів про обставини трагедії 1 червня, а також причини свого рішення щодо відставки з посади командувача Сухопутних військ ЗСУ.

Того ж вечора президент Володимир Зеленський підписав укази про звільнення Михайла Драпатого з посади командувача Сухопутних військ ЗСУ і про його призначення командувачем Об’єднаних сил ЗСУ. За словами президента, на новій посаді генерал-майор Драпатий зосередиться виключно на бойових питаннях.