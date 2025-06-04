Під час удару військовослужбовці виконували навчальні завдання на полігоні

У середу, 4 червня, російські окупанти завдали удару по території одного з навчальних підрозділів ЗСУ на Полтавщині. Внаслідок російської атаки є поранені, повідомили у пресслужбі Сухопутних військ.

Приблизно о 13:45 Повітряні сили попередили про швидкісну ціль у напрямку Полтавщини. Згодом місцеві телеграм-канали повідомили про вибух в районі Полтави.

Згодом у пресслужбі Сухопутних військ повідомили, що атака була спрямована на територію навчального підрозділу, який розташований у Полтавській області. Внаслідок атаки є поранені, кількість яких не уточнюється.

«Завдяки своєчасно вжитим та ретельно продуманим заходам безпеки, розробленим для захисту життя і здоров’я військовослужбовців в умовах постійної загрози ракетних та повітряних атак з боку агресора на тилові райони, вдалося уникнути найгіршого. Комплекс превентивних дій, включаючи розосередження особового складу, використання укриттів та дотримання протоколів безпеки під час повітряної тривоги, дозволив зберегти життя військовослужбовців, які на момент удару перебували на полігоні, виконуючи навчальні завдання», – повідомили у пресслужбі Сухопутних військ.

Усіх постраждалих госпіталізували, їм надають допомогу у спеціалізованих медзакладах. За даними Сухопутних військ, для з’ясування обставин обстрілу та оцінки завданої шкоди створили спеціальну комісію.

Нагадаємо, 1 червня росіяни також завдали удару по території навчального полігону Сухопутних військ. На той момент жодних шикувань чи масових зборів особового складу не проводилося. Втім, внаслідок атаки загинули 12 військовослужбовців і ще понад 60 постраждали.

У Сухопутних військах припустили, що до трагедії призвели дії або бездіяльність посадовців. На тлі цього командувач Сухопутними військами генерал-майор Михайло Драпатий подав у відставку. За його словами, причина звільнення – відчуття відповідальності за трагедію на 239-му полігоні.