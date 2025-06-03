Михайло Драпатий зосередиться виключно на бойових питаннях

Командувач Сухопутних військ генерал-майор Михайло Драпатий, який подав рапорт про відставку після ракетного удару по розташуванню навчального підрозділу на Дніпропетровщині, де загинули військові, повідомив, що залишається у строю. Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про призначення Драпатого на посаду командувача Об’єднаних сил Збройних сил України.

За словами 42-річного військового, 3 червня він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським і доповів йому про обставини трагедії 1 червня.

«Мав тривалу розмову з Президентом. Доповів усе, що наразі відомо про трагедію на полігоні. Про кожен крок – хто був на місці, хто відповідав за людей, хто мав діяти», – ідеться в повідомленні.



Драпатий також пояснив президенту про причини свого рішення щодо відставки з посади командувача Сухопутних військ ЗСУ.

«Президент почув, підтримав і запропонував зосередитись на головному – війні, фронті, перемозі… Отримав від президента завдання. Я залишаюсь у строю. На передовій. Там, де маю бути. Там, де можу найбільше», – додав генерал-майор.

Президент Володимир Зеленський призначив Михайла Драпатого на посаду Командувача Сухопутних військ ЗСУ 29 листопада 2024 року. До цього він очолював оперативно-тактичне угруповання «Харків».

Удар по навчальному підрозділу Сухопутних військ 1 червня

У неділю, 1 червня, росіяни завдали ракетного удару по розташуванню одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ на Дніпропетровщині. Повідомлялось, що в той момент жодних шикувань чи масових зборів особового складу не проводилося.

Через ворожий удар загинули 12 військовослужбовців, ще понад 60 – зазнали поранень. Нині створена комісія та призначено службове розслідування для зʼясування обставин інциденту.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий повідомив, що йде з посади, оскільки відчуває відповідальність за «трагедію на 239-му полігоні, внаслідок якої загинули наші воїни».

За словами генерал-майора, більшість бійців під час атаки перебували в укриттях, однак він ініціював перевірку дій командирів, стану укриттів та ефективності систем оповіщення.

Доповнено. Президент Володимир Зеленський повідомив, що Михайло Драпатий очолить командування Обʼєднаних сил ЗСУ. Він зосередиться виключно на бойових питаннях.