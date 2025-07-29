Литва планує розгорнути українську систему виявлення БпЛА
Система акустичного виявлення безпілотників стане доповненням до наявних РЕБ у Литві
Литва у 2026 році планує розгорнути систему акустичного виявлення безпілотників. Ця система – українська розробка. Про це у понеділок, 28 липня, повідомив головнокомандувач збройних сил Литви Раймундас Вайкшнорас.
Система акустичного виявлення безпілотників у Литві стане доповненням до наявних радіолокаційних засобів, які мають свої технічні обмеження. До кінця року систему випробують, а вже у 2026 році планують повноцінно запустити. Мова йде про систему Sky Fortress.
«Цей рік вже став початком – ми виділили кошти на придбання. До кінця року відбудеться випробування, і, як згадував сьогодні командувач Повітряних сил, і з наступного року почнеться використання цих систем», – зазначив Вайкшнорас.
Він додав, що процес впровадження дещо затягнувся через бюрократичні процедури. Оскільки система є українською розробкою, її потрібно було адаптувати до американських систем, котрі працюють у Литві.
Нагадаємо, 16 липня Володимир Зеленський повідомив, що США хочуть купувати українські дрони. 24 липня він доручив міністрам підготувати контракт щодо експорту українських бойових безпілотників до США.