Зеленський обговорював з президентом США створення стратегічного повітряного щита для України

Сполучені Штати зацікавленні у придбанні дронів українського виробництва. Президент України Володимир Зеленський заявив під час інтерв'ю порталу Newsmax, яке було опубліковане у середу, 16 липня, що така угода була б виграшною для обох сторін.

Зеленський зазначив, що він обговорював з президентом США Дональдом Трампом створення стратегічного повітряного щита для України, що включає не лише системи Patriot, а й інші технології. Натомість американський лідер відзначив, що він зацікавлений у купівлі оборонних засобів, які має лише Україна, зокрема, мова йде про безпілотники.

«Є багато дронів, які маємо тільки ми. І ми обговорюємо це з президентом Трампом. Я сказав йому, що дуже хочу купувати у вас речі, які є тільки у вас. Він мені сказав, що Америка хоче купувати українські безпілотники. Я дуже хочу, щоб Америка допомогла нам захистити наше небо. Це дуже важливо», – підкреслив Зеленський.

Раніше розповідали, що в Україні розробили безпілотник, який на 100% складається з вітчизняних компонентів.