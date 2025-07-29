У справі фігурують щонайменше три потерпілі

Луцький міськрайонний суд визнав винною у торгівлі людьми пенсіонерку із Луцька Ольгу Токареву. вербувала жінок для заняття проституцією у Дубаю. Їй призначили два роки іспитового терміну.

Як ідеться у матеріалах справи, протягом 2023–2024 років Ольга Токарева, використовуючи месенджери Телеграм та Вотсап, заохочувала українок віком від 17 до 35 до роботи за кордоном із високою заробітною платою. Разом із невстановленими слідством спільниками Токарева вербувала жінок, які перебували у скрутному матеріальному становищі. Для цього Токарева створила агенцію під назвою «Туры для девушек от Анны Высоцкой».

Злочинна схема передбачала, що жертва мала самостійно дістатися до Варшави, де їй купували квиток до Дубая. Після прибуття в Емірати жінку зустрічав водій, який відвозив її до квартири, де вона мала надати послуги сексуального характеру. У справі фігурують щонайменше три потерпілі. Згодом одній з жертв Токарева сказала виїхати в Ізраїль. Як йдеться у матеріалах справи, вона дала поради жінці, в що та бути одягнена та як нафарбована, щоб її пропустили в аеропорту. Але після прибуття у аеропорт Тель-Авіва жінку депортували назад в ОАЕ.

Ще одну жінку Ольга Токарева спершу доправила до Стамбула, а згодом до Дубаю, де її теж зустрів водій і перевіз на квартиру.

Під час судового розгляду справи Ольга Токарева щиро розкаялась у вчиненому та підписала із прокурором угоду про визнання винуватості за статтею про торгівлю людьми. Підсудна також дала покази проти інших сутенерів.

Колегія суддів на чолі із суддею Вячеславом Покидюком 24 липня визнала її винною торгівлі людьми (ч. 2 ст. 149 КК України). Їй призначили п’ять років тюрми, але звільнили від відбування покарання, встановивши дворічний іспитовий термін. Вирок ще можна оскаржити в апеляції.