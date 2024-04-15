Поліцейські викрили 23-річну волинянку, яка вербувала і намагалася переправити дівчат до країн Європи та Арабських Еміратів з метою сексуальної експлуатації. Тепер зловмисниці загрожує від 8 до 15 років тюрми. Про це 15 квітня повідомили в поліції Волинської області.

«23-річна мешканка Волинської області у співучасті з іншими особами упродовж 2023-2024 років шукала молодих дівчат, що перебували в уразливому стані (малозабезпечені), та пропонувала високооплачувану роботу за межами України. Зловмисниця мала намір перевезти дівчат за кордон, де вони були б змушені працювати у борделях», – зазначають правоохоронці.

Підозрювану затримали під час переправлення через кордон дівчат, серед яких була і неповнолітня.

У понеділок, 15 квітня, зловмисниці оголосили про підозру за ч. 3 ст. 149 (торгівля людьми) ККУ. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Правоохоронці шукають інших осіб, причетних до торгівлі людьми. Досудове розслідування триває.