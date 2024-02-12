Половину «прибутку» жінки мали віддавати чоловіку

На Одещині правоохоронці за допомогою прикордонників викрили канал торгівлі людьми. 36-річний чоловік вербував жінок для інтимних зустрічей за гроші і переправляв їх за кордон. Про це у понеділок, 12 лютого, повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби.

Зазначається, що одесит шукав жінок через знайомих та у Telegram-каналах. Він обіцяв дівчатам працевлаштування на високооплачувану роботу за кордоном.

«Під час зустрічі з дівчатами обіцяв 300 доларів за годину, половину з яких вони мали віддати йому. Окрім того, чоловік брав на себе оформлення необхідних документів для виїзду за кордон», – йдеться у повідомленні.

Схему блокували під час спроби переправлення за кордон чотирьох дівчат, яких спочатку рейсовим автобусом намагались вивезти до Молдови, а потім літаком до Італії.

Як розповіли у поліції Одеської області, до правоохоронців звернулась одна із жінок, яку чоловік намагався завербувати.

«Шукала роботу за кордоном і знайшла оголошення в одній із соціальних мереж. Зустрілася з людиною, одразу він не сказав, але потім стало зрозуміло, що він пропонує надавати інтимні послуги. Мені розповідали про те, що я зможу заробити п’ять тисяч євро за тиждень. Коли я це зрозуміла, я звернулась до поліції», – розповіла жінка.

Наразі затриманому чоловіку повідомили про підозри у торгівлі людьми та сутенерстві. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.