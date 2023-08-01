Тернопільський міськрайонний суд присудив двом тернополянам, які обвинувачувалися у торгівлі людьми в секс-індустрію, сплатити кожному штраф в розмірі 119 тис. гривень. В судовому засіданні чоловік і жінка розкаялися і підписали угоду з прокурором про визнання винуватості.

Правоохоронці під час слідства з'ясували, що чоловік та жінка, перебуваючи в Об'єднаних Арабських Еміратах, вирішили зайнятися вербуванням та переправлянням жінок з України в ОАЕ. В чужій країні завербовані українки мали б займатися проституцією. Обвинувачені знаходили таких жінок, які перебували в скрутному матеріальному становищі, не мали постійного місця роботи і стабільного заробітку. Для них вербувальники пропонували безкоштовно виїхати в ОАЕ і працювати там на хорошій роботі. Потерпілим тернополяни не говорили, що праця буде пов'язана з наданням сексуальних послуг.

На початку вересня 2017 року обвинувачена познайомилася з дівчиною, яка перебувала в скрутному становищі. Вона переконала тернополянку, що їй варто поїхати в Об'єднані Арабські Емірати на запропоновану роботу.

«Реалізуючи свій злочинний умисел обвинувачені чоловік і жінка, діючи за попередньою змовою із невстановленою особою на території ОАЕ, під час спілкування в ході особистих зустрічей в м. Тернопіль, телефонних розмов та у соціальній мережі "ВКонтакті" із потерпілою, переконалися, що вона перебуває в уразливому стані. Обвинувачені запропонували їй працевлаштуватися за межами України. Робота в ОАЕ полягала в тому, що вона повинна була заманювати клієнтів до розважальних закладів», – йдеться у вироку Тернопільського міськрайонного суду від 26 червня.

Обвинувачені пообіцяли дівчині, що допоможуть їй із отриманням документів, необхідних для виїзду за межі України та забезпечать переліт літаком до Об'єднаних Арабських Еміратів. Потерпіла погодилася і 3 листопада 2017 року прибула до ОАЕ. Там її зустріла невстановлена слідство особа і переправила до місця проживання.

Після успішного переправляння однієї дівчини на іншої країни, тернополяни почали шукати наступну жертву. Жінка знайшла ще одну дівчину, яка перебувала в складних життєвих обставинах. Під час спілкування обвинувачена запропонувала переїхати до Об'єднаних Арабських Еміратів на роботу. Після кількох зустрічей потерпіла зрозуміла, що її намагаються завербувати в секс-індустрію і повідомила про це в поліцію.

В судовому засіданні обвинувачені чоловік і жінка свою вину у вчиненні злочину визнали і розповіли, що запропонувала роботу потерпілими на території Об`єднаних Арабських Еміратів, оскільки були з ними знайомими. Тернополяни підписали угоду з прокурором про визнання винуватості. Тернопільський міськрайонний суд присудив чоловіку і жінці сплатити штраф в розмірі 119 тисяч гривень.