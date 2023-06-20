Галицький районний суд Львова призначив умовний термін покарання трьом сутенерам. Двоє чоловіків та жінка залучили щонайменше десятьох жінок до заняття проституцією. Суд над сутенерами відбувся 8 червня. Обоє чоловіків раніше не судимі, одружені та з вищою освітою, жінка є багатодітною матір'ю та переселенкою з Одеси. До слова, організатор групи – член Львівської обласної організації Конгресу українських націоналістів.

З порталу судової влади відомо, що за сутенерство судили Павла Білецького, уродженця Туринки Жовківського району, львів'янина Руслана Флисника та багатодітну одеситку Ганну Маслову.

У матеріалах справи йдеться, що у травні минулого року Павло Білецький вирішив утворити та очолити організовану злочинну групу, до якої залучив Руслана Флисника та Ганну Маслову. Сутенерством група займалася кілька місяців, до серпня 2022.

Правоохоронці встановили, що кожен член банди мав свої функції та обов'язки. Руслан Флисник возив та забирав жінок від клієнтів на автомобілі Suzuki Grand Vitara, а Ганна Маслова була адміністраторкою – вела внутрішню документацію, приймала замовлення. Сам Павло Білецький був керівником та розподіляв роботу, контролював повій, їхній режим роботи та відповідав за безпеку.

У травні минулого року Павло Білецький винайняв квартиру, у якій проживали і працювали проститутки. Також сутенери розмістили рекламу свого бізнесу в інтернеті, клієнтів приймали за попереднім записом. Жінки працювали як на квартирі, так і виїжджали на адресу клієнта, який міг обрати собі ту чи іншу жінку. За послуги клієнти оплачували на банківську картку Павла Білецького чи інших організаторів.

«2 тис. грн за годину надання таких послуг, з яких 50% повертались особі, яка безпосередньо надавала послуги, а решта йшла членам організованої групи. Окрім того, [Павло Білецький] визначив суму від 500 до 1000 грн як оплату за транспортування осіб, які надавали інтимні послуги, до місця перебування клієнта», — йдеться у вироку. З вироку відомо, що до проституції банда залучила щонайменше десятьох жінок.

Допитаний в судовому засіданні Павло Білецький свою вину визнав повністю і пояснив, що вчинив злочин через скрутне матеріальне становище. Розповів, що раніше займався автозапчастинами, мав автомийку, але з початком війни його бізнес майже зупинився. На утриманні має маленьку дитину. Білецький характеризується позитивно і за місцем проживання, і у Львівській обласній організації Конгресу українських націоналістів «Волонтерський центр допомоги Збройним силам України», членом якої він є.

На суді Білецький запевнив, що і жінки, які надавали інтимні послуги, й інші учасники угрупування займались протиправною діяльністю добровільно.

Другий обвинувачений Руслан Флисник розповів, що також є у скрутному матеріальному становищі. У львів'янина на утриманні є маленька донька, а його дружина зараз лікується від лейкемії в Європі. З початком повномасштабної війни Флисник втратив джерело доходів, зараз підпрацьовує таксистом. За його словами, він спершу не знав, кого і куди возить, але коли все зрозумів, вже не зміг звільнитися, бо потрібні були гроші.

Допитана на суді Ганна Маслова свою вину також визнала. Розповіла, що є внутрішньо переміщеною особою, сама виховує та утримує трьох неповнолітніх дітей. З початком війни переїхала з дітьми з Одеси до Львова. Тут познайомилася з Білецьким і сама запропонувала організувати бізнес у сфері надання інтимних послуг, оскільки раніше сама працювала в цій сфері. Цього разу жінка виконувала лише функції адміністраторки, за які їй платили по 100 грн за годину роботи повії. За десять днів до викриття банди правоохоронцями вона звільнилася і зараз працює перукаркою.

Суддя Галицького районного суду Ольга Кротова визнала усіх трьох обвинувачених винними. Павлову Білецькому призначили п'ять років ув'язнення, проте замінили на три роки іспитового терміну. Руслан Флисник отримав також п'ять років ув'язнення, проте покарання йому пом'якшили до двох років умовного терміну. Ганна Маслова також була засуджена до п'яти років у тюрмі, проте суддя замінила це покарання на рік умовного терміну. Додамо, що вирок може бути оскаржений в апеляції впродовж місяця з дня його проголошення.