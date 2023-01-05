Галицький районний суд Львова виніс вирок львівській сутенерці, яка організовувала роботу повій. Анастасії С. призначили 2 роки іспитового терміну.

Як вказано у матеріалах справи, Анастасія С. зголосилася працювати адміністраторкою борделю. Зокрема, упродовж серпня вона розміщувала на відповідних оголошення про надання інтимних послуг, регулярно оновлювала та рекламувала ці оголошення, приймала дзвінки від клієнтів та організовувала роботу повій.

Година сексуальних послуг коштувала 2 тис. грн. Також клієнти оплачували для повій дорогу. Суд підтвердив, що Анастасія С. щонайменше 5 разів організовувала надання послуг повій.

У суді вона свою провину визнала та розкаялась. Згодом Анастасія С. уклала з прокурором угоду про визнання провини. Враховуючи це, 29 грудня суддя Галицького районного суду Ірина Волоско визнала львів’янку Анастасію С. винною у сутенерстві за ч. 2 ст. 303 ККУ та призначила їй 4 роки ув’язнення.

Однак суд звільнив її від відбування покарання, замінивши реальне ув’язнення на 2 роки іспитового терміну. Цей вирок можна оскаржити в апеляційному суді.