У Львові для поранених захисників влаштують заняття з петанку. Проєкт у трьох медзакладах реалізує петанк-клуб «Кошовий». ZAXID.NET завітав на заняття у реабілітаційний центр Unbroken («Незламні»).

На подвір'ї реабілітаційного центру Unbroken гамірно. Захисники, які проходять тут реабілітацію після важких поранень, грають у петанк. Гравців поділи на дві команди: вони змагаються між собою. Одні грають жовтими кулями, а інші – чорними. Усі одноголосно кажуть – таке дозвілля допомагає їм відволіктися від проблем.

«Гра гарна, більше відволікаєшся на гру, ніж на біль. Лежати в чотирьох стінах сильно гнітить. А так відволікаєшся, час проходить швидше. Я вже третій раз граю. Перший раз грали в залі, другий – тут, тоді грали один на один. Було мало людей, тоді я був першим, переміг», – поділився враженнями пацієнт центру Unbroken Володимир Качан.

«Гарна гра, можна грати й спілкуватися, дуже подобається», – додав пацієнт центру Unbroken Владислав Лупаїна.



Чудодійну силу таких активностей відзначають і реабілітологи, які працюють із захисниками.

«Є дуже важливим також заняття пацієнта після реабілітації. Його основні заняття, процедури або обстеження, до 17:00. А що робить пацієнт після 17:00? Це важливо. Петанк є чудовою грою, щоб об'єднатися з побратимами, провести чудово час, отримати позитивні емоції», – зазначив фізичний терапевт реабілітаційного центру Unbroken Андрій Новосад.



Петанк – це спорт, який не потребує надмірного фізичного навантаження, до прикладу бігу чи стрибків, тому навіть люди з ампутаціями можуть грати у цю гру. Потрібно лише кидати кулі й переходити з місця на місце, при цьому задіюються всі групи м'язів, це постійний рух. Найбільша цінність петанку, як адаптивного виду спорту, – це соціальна взаємодія.

«Петанк – це французька гра, гра металевими кулями. Це такий різновид булевих видів спорту. Як, наприклад, боулінг або кьорлінг. Наше завдання – розмістити свою металеву кулю найближче до маленької дерев'яної кулі. Це маркер, центр гри. Зазвичай ми граємо металевими кулями, але в реабілітаційних центрах ми граємо гумовими кулями. Петанк – дуже адаптивний спорт», – розповіла голова ГО «Кошовий» Вероніка Гоменюк.

Очки рахуються, коли всі учасники викинули свої кулі. Проєкт «Стійкість разом» петанк-клуб «Кошовий» реалізує у трьох медзакладах Львова. Йдеться про Unbroken, Superhumans і госпіталь ветеранів війни імені Юрія Липи у Винниках.

«Ми почали з того, що працювали з персоналом цих реабілітаційних центрів. Розповідали їм про принципи гри в петанк, які є вправи, як можна його використовувати в реабілітації. Зараз ми на етапі практичних занять з пацієнтами», – спортсмен петанк-клубу «Кошовий», менеджер проєкту «Стійкість разом» Тарас Грицюк.



Проєкт «Стійкість разом» стартував у травні і триватиме він до осені. А вже наприкінці серпня відбудеться підсумковий турнір з петанку серед ветеранів реабілітаційних центрів.