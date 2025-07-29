Ангеліна Мартинюк була уродженкою села Білин Рахівського району

Під час виконання бойового завдання поблизу міста Покровськ Донецької області загинула військовослужбовиця Ангеліна Мартинюк. Закарпатка служила за контрактом і командувала розвідувальним взводом механізованого батальйону.

Як повідомили у Рахівській міській раді 29 липня, Ангеліна Мартинюк була уродженкою села Білин. 8 червня їй виповнилося 20 років.

«Ангеліна Мартинюк була молодшим сержантом, головним сержантом-командиром розвідувального відділення розвідувального взводу механізованого батальйону. Загинула 26 липня 2025 року під час виконання бойового завдання на позиції поблизу Покровська Донецької області», – зазначили в міській раді.

У мерії додали, що згодом оприлюднять інформацію про час і місце поховання військовослужбовиці.